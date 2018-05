Infertilità: cause, cure e soluzioni

Procreazione assistita, inseminazione, FIVET, fecondazione eterologa, ovodonazione e crioconservazione. Quale la risposta più corretta ad un problema di infertilità? Il centro di medicina della riproduzione ProCrea di Lugano (www.procrea.ch) organizza due incontri con le coppie che sono alla ricerca di un figlio: giovedì 17 maggio (alle ore 18.00) e sabato 26 maggio (alle ore 14.15). «Attorno al tema dell’infertilità c’è ancora molta confusione e scarsa prevenzione», premette Michael Jemec, ginecologo specialista in medicina della riproduzione del centro ProCrea. «Davanti al desiderio di diventare genitori e ad una maternità che non arriva, spesso le coppie non si pongono domande nella convinzione che tanto, prima o poi, la gravidanza arriverà». L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l’infertilità in una coppia quando questa, dopo due anni di rapporti non protetti, non arriva ad una gravidanza. «Il fattore tempo è un campanello d’allarme», continua Jemec. «Il fattore tempo è anche il primo ostacolo che ci troviamo a combattere quando una coppia è alla ricerca della gravidanza. Infatti più avanza l’età più si abbassa la capacità fertile non solamente nella donna, ma anche nell’uomo».

Gli incontri che ProCrea organizza si prefiggono lo scopo di essere un’occasione di orientamento nel mondo della procreazione assistita. I medici spiegheranno i “Trattamenti della procreazione medicalmente assistita”, i biologi parleranno di “Analisi genetiche in procreazione medicalmente assistita” e della “Biologia nella medicina della riproduzione”. Non ultimo, “L’accompagnamento durante i trattamenti” sarà presentato da un aiuto-medico.

La partecipazione agli incontri è gratuiti previa prenotazione; al termine ci sarà la possibilità di incontrare gli specialisti per approfondire gli argomenti e visitare la struttura.

