Topolino all’Ospedale Gaslini di Genova

Disney Italia compie 80 anni e per celebrare al meglio un compleanno così importante ha deciso di festeggiare all’Ospedale Gaslini di Genova, sorprendendo tutti i bambini ricoverati con Topolino in persona, che ha scherzato e giocato con i piccoli pazienti.

Una giornata speciale per Disney e per tutti i bambini del Gaslini, perché un sorriso di un bambino, specialmente se è in difficoltà, è il regalo più bello al mondo.

I Disney VoluntEARs e Topolino sono stati felicissimi di essere ospiti all’Ospedale Gaslini di Genova per regalare ai più piccoli un momento indimenticabile di gioia e di speranza!