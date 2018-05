L’inquinamento uccide 7 milioni di persone ogni anno

Ogni anno, l’inquinamento atmosferico uccide 7 milioni di persone. L’inquinamento è responsabile di malattie cardiovascolari, ictus, cancro ai polmoni, infezioni respiratorie e altro ancora.

Nove persone su dieci nel mondo sono esposte a livelli anormalmente alti di polveri sottili nell’aria, ma anche nelle case, secondo un recente rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Secondo le stime OMS, l’inquinamento atmosferico è responsabile del 24% delle morti degli adulti a causa di malattie cardiache, del 25% dei decessi dovuti a ictus, del 43% dei decessi per malattia polmonare ostruttiva cronica e del 29% dei decessi attribuibili al cancro del polmone.

Le polveri sottili sono responsabili di queste morti premature. Più piccole di un capello, queste polveri sono in grado di penetrare in profondità nei polmoni e nel sistema cardiovascolare . Si tratta a una minaccia silenziosa che colpisce il 90% della popolazione mondiale.

Solo una persona su cinque sul pianeta ha la fortuna di vivere in una regione con bassi livelli di inquinamento. Nelle megalopoli i tassi di inquinamento sono molto alti, secondo lo studio OMS condotto in più di 4300 città, di 103 paesi.

Delhi (India) e Il Cairo (Egitto) sono le città più inquinate, ma soffocano anche le grandi città dei paesi a basso e medio reddito, in particolare nel Sud-Est asiatico e nella regione del Pacifico occidentale (Giappone, Cina, Filippine e Vietnam).

Inoltre, nel mondo circa 3 miliardi di persone usano ancora combustibili inquinanti per cucinare, riscaldare e illuminare. Le donne e i bambini sono i più esposti a questo inquinamento e sono le vittime principali dell’inquinamento.

La buona notizia, in questo contesto, è che l’Europa e il Nord America stanno riducendo il tasso annuale di polveri sottili. A livello globale, l’inquinamento atmosferico si sta stabilizzando, mentre paesi in via di sviluppo, come la Cina e il Messico, hanno adottato misure per migliorare la qualità dell’aria.