Come progettare il futuro delle città contemporanee

Possiamo affermare di essere in una nuova epoca dello spazio aperto pubblico. Dopo la sua temporanea “morte” dovuta all’irruzione dell’intimismo nella vita quotidiana, si può dire di assistere a un diffuso rilancio del ruolo dello spazio urbano. Oggi la qualità percepita di una città dipende forse più dal carattere ospitale dei suoi spazi aperti che dall’eloquenza dei suoi monumenti, dalla capacità di generare interazioni, di suggerire immaginari mediante narrazioni che valorizzano i luoghi urbani nel contesto competitivo del mercato globale. Il design assume un ruolo determinante nel dare forma a questi spazi, progettando situazioni, processi e servizi aggiornati che mettano al centro le persone, studiando le loro azioni/reazioni intorno allo spazio.

Il Master in Urban Interior Design gode inoltre della possibilità di sviluppare le competenze in un territorio, come l’Italia e l’Europa, che vantano della millenaria tradizione di “vita urbana”. In particolare, studiare a Milano, riconosciuta come la città capitale del design al mondo, permette di vivere, scoprire e conoscere di persona le qualità estetiche, funzionali e simboliche di luoghi come Piazza Gae Aulenti, Piazza del Campo a Siena, Piazza Risorgimento a Bari, Piazza Castello a Castel Rozzone, e tantissime altre. Ma non solo. La partecipazione al programma didattico di università e docenti da altri Paesi connette il Master con un panorama internazionale, aprendo lo sguardo davvero verso i processi più attuali nel mondo. Un periodo di studi a Madrid, contributi didattici di docenti di altissimo profilo dall’Argentina, dall’Australia, dalla Gran Bretagna mettono a confronto gli studenti con un orizzonte di ampissimo respiro.

Il Master, erogato interamente in lingua inglese, lavora sul valore della qualità dello spazio pubblico, trasmettendo le complessità culturali e sociali di chi lo vive e il suo programma permette agli studenti di qualificarsi per operare nel settore privato e pubblico, sia come consulenti liberi professionisti che come integrati in organizzazioni complesse.