Uomini: attenzione all’aspirina

I ricercatori della Northwestern Medicine, hanno scoperto che l’assunzione giornaliera di aspirina raddoppia quasi il rischio di sviluppare il melanoma negli uomini.

I ricercatori per lo studio pubblicato sul Journal of the American Academy of Dermatology .hanno utilizzato i dati di quasi 200.000 persone di età compresa tra i 18 e gli 89 anni che non avevano mai avuto il melanoma. Tra questi, è stato identificato un gruppo, che aveva hanno assunto aspirina ogni giorno per un anno o più.

Lo studio ha scoperto che gli uomini che avevano assunto regolarmente l’aspirina, avevano avuto il rischio di sviluppare il melanoma di 1,83 volte superiore rispetto agli altri partecipanti allo studio. Allo stesso tempo, le donne non avevano registrato una situazione simile.

Secondo uno degli autori dello studio, Beatrice Nardone, questo ultimo risultato può essere spiegato con il fatto che il corpo maschile produce meno enzimi protettivi come la superossido dismutasi e la catalasi, rispetto al corpo femminile.

Livelli più bassi di enzimi protettivi provocherebbero un più alto livello di danno cellulare ossidativo cosa che, negli uomini, potrebbe contribuire allo sviluppo del melanoma.

Naturalmente, gli esperti, non consigliano ai pazienti di interrompere l’eventuale terapia con l’aspirina, ma dicono che, se si assume questo farmaco, è bene sottoporsi regolarmente a dei controlli dermatologici, al fine di prevenire il tumore.