I giardini segreti di Ferrara

A Ferrara, il Festival Interno Verde si prepara per la sua terza edizione. Il fine settimana del 12 e 13 maggio 2018 sarà l’occasione per visitare a Ferrara circa 70 giardini aperti al pubblico.

Un numero incredibile di spazi sconosciuti, di angoli di storia nascosti dietro alti muri di cinta o cancelli in ferro battuto, si rivela grazie alla costanza dell’associazione Ilturco e alla collaborazione di decine di proprietari, aziende, enti e istituzioni che tengono alla città.

Una manifestazione corale capace di mettere in relazione le piazze, le strade e i quartieri più disparati attraverso il vissuto raccolto da tanti piccoli polmoni verdi che spesso passano inosservati. Ma c’è di più, Interno Verde sarà l’occasione per offrire ai visitatori un assaggio della portata culturale cittadina. Concerti, proiezioni, escursioni fluviali, mostre fotografiche, visite guidate, laboratori per bambini e adulti, performance artistiche, letture e incontri animeranno l’atmosfera.

