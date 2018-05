FESTA DELLA MAMMA: vestire i piccoli a propria immagine

Vestire i piccoli a propria immagine e somiglianza è un simpatico gioco che qualunque mamma al mondo adora fare.

Per la FESTA DELLA MAMMA di domenica 13 maggio, Gioseppo propone una speciale selezione MOMMY & ME che include sandali boho e sneakers floreali per mamma e figlia.

Il gioco che si crea è dunque un mix di modelli, colori e dettagli non per forza identici, ma sapientemente abbinati tra loro a testimonianza di una relazione speciale, in cui il legame si esprime in tutte le sue forme.

Il look coordinato con la piccola di casa sarà certamente speciale e divertente, non solo in questa domenica, ma perfetta per vivere tutta l’estate con stile!