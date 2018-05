Chi dorme bene fa più sesso

Secondo l’Università del Michigan, dormire bene aumenta le possibilità di essere eccitati il giorno dopo, cosa che aumenta la probabilità di fare più sesso.

Uno studio è stato condotto per due settimane su 171 donne e ha trovato che le donne che avevano dormito di più, non solo aumentavano il loro desiderio sessuale, ma avevano rapporti di migliore qualità, perché avevano più energia.

Per dormire di più e migliorare la vita sessuale si può fare un po’ di attività fisica, in modo da essere più stanchi, dormire di più e rimanere in forma e sani.

Per agevolare il sonno è bene rimuovere i dispositivi elettronici dalla camera, in modo da non essere esposti alla luce e ai rumori. Anche evitare alimenti ricchi di caffeina, sigarette e alcol prima di andare a dormire può aiutare, così come tenere la stanza a una temperatura di circa 20 gradi. Se ci si sveglia, meglio alzarsi, andare in bagno, camminare, bere un bicchiere di latte e tornare a letto dopo una ventina di minuti.

Lo studio, pubblicato su The Journal of Sexual Medicine, a cui ha partecipato anche l’Università del Kent nello Stato dell’Ohio, dice che un’ora in più di sonno può aumentare la probabilità di avere rapporti sessuali anche del 14%.

Si dovrebbe dormire da 6 a 8 ore ogni notte per stare bene ed avere una migliore vita sessuale.

