Aiutiamoli a casa loro: cercasi commensali per il progetto pro Uganda

La campagna di raccolta fondi di Atlas Solidarity prosegue con una cena durante la quale alcuni artisti metteranno il loro talento gratuitamente a disposizione dei presenti. Tango, teatro, sfilata di alta moda e buon cibo sono le key word che renderanno la serata indimenticabile

Venerdì 11 maggio 2018

Ore 20,30 – Villa Meraville – Via San Donato, 176 – 178 – Bologna

Contributo minimo euro 30,00

Per partecipare alla serata iscriversi https://goo.gl/AhJ9z9

Continua la campagna per la raccolta fondi progetto “Aiutiamoli a casa loro”. L’11 maggio serata di gala in cui artisti, stilisti e simpatizzanti si riuniranno nella splendida cornice di villa Meraville a Bologna per passare una serata tra cibo, alta moda, tango e cabaret.

Il progetto

Tre anni fa Atlas Solidarity (http://www.atlassolidarity.org) ha ospitato a Bologna 2 giovani insegnanti di Rena Uganda, Elizeus e Nicholas, affinchè imparassero ad insegnare meccanica. Il tutto con la collaborazione del Cefal, ente di formazione professionale.

Oggi, con l’aiuto di Stafer SpA e SIT soc. Italiana tecnospazxole sono state raccolte, una serie di macchine utensili funzionali all’insegnamento della meccanica per attrezzare l’aula-laboratorio alla St. Theresa Vocational School, a Mahyoro in Uganda.

La raccolta fondi è stata attivata per raccogliere le risorse necessarie alla spedizione di queste macchine in Uganda, per metterle a disposizione dei due insegnanti che sono stati formati in Italia, affinchè possano trasmettere il loro know how agli studenti della St. Theresa Vocational School, per formare in loco nuove figure professionali.

Diversi artisti metteranno a disposizione gratuitamente il loro talento per rendere la serata indimenticabile.

A passo di tango

Gli allievi della Scuola Asd Puro Tango di Bologna dal 2007 divulgano il tango argentino grazie alla passione dei direttori artistici Veronica Lorenzoni e Andrea Gasperini. Durante la serata gli allievi Francesca Danielli e Valerio Benati, Valentino Sarti e Ombretta Carletti, Laura Bottelli e Ivan Bottoni si esibiranno a passo di tango volteggeranno negli abbracci scatenando tutta la sensualità di questo magico ballo. http://www.scuolapurotango.it

Fashion show

Romantic dream e Linee bianche i titoli delle sfilate dei due stilisti. In passerella abiti romantici ed impalpabili: un’ode alla femminilità, in un raffinato Fashion Show. Verranno presentate le collezioni di Lizzeth Silvia Figus e Dino Dzinovic, due giovani stilisti, pieni di talento e di idee, formati all’Accademia di Belle Arti di Bologna, che hanno già calcato passerelle internazionali.

Il teatro

Lorenzo e Giordano degli Attori per caso, compagnia amatoriale che calcano le scene da più di vent’anni portando musical di opere rivisitate in chiave esilarante, come Romeo e Giulietta, Aladino e la sua lampada, etc. Spettacoli rigorosamente preparati per la raccolta fondi per associazioni varie. Durante la serata si esibiranno in una rivisitazione di uno sketch di Lillo e Greg.

