Nei Centri McArthurglen è Fashion Festival

A Barberino suona la Large Street Band, una marching band che percorrerà le vie del centro miscelando sapientemente rock’n roll, funky, swing e jazz, portando ovunque allegria e ritmo, mentre il Duo Cellos “Guerzoncellos” racconterà una storia musicale fatta di vibranti emozioni. Ad accompagnare i visitatori ci sarà come ospite nel Centro di Barberino la fashion blogger Giulia Latini. Naturalmente, come ad ogni festa che si rispetti, verranno distribuiti palloncini e zucchero filato in omaggio. Ci sarà anche una zona giochi dedicata ai bambini con gli spinning tops, divertenti istallazioni per giocare all’aria aperta.

A Castel Romano, il fashion blogger Andrea Melchiorre sarà la guida speciale per tutta la giornata dove l’atmosfera tropicale, il mood della primavera-estate McArthurGlen, farà da sfondo allo shopping. Da non perdere, in piazza del Colosseo, l’opera pavimentale con effetto 3D Dancing Butterflies in Rome realizzata dall’artista di fama internazionale Julian Beever, il Pavement Picasso dell’illusione. Basta posizionarsi nel punto giusto e scattare una foto per vedere le farfalle volare via. Le foto potranno essere condivise su Instagram con #castelromanooutlet. I bambini avranno una lounge dedicata con intrattenimento, omaggi e zucchero filato a volontà, e assieme ai propri genitori potranno assistere al Dog Training Show: dimostrazioni di difesa personale ed obbedienza organizzate una scuola romana di addestramento cinofilo. L’evento di chiusura è affidato all’incredibile spettacolo delle Fontane danzanti, in Piazza del Foro Romano.