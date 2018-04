Il giardino? Un italiano su 2 lo vuole hi-tech

Secondo una ricerca condotta da Cub Cadet, brand leader nelle attrezzature a motore per la cura del verde, il 40% degli italiani dedica al giardinaggio molto meno tempo di quello che vorrebbe. E un ulteriore 20% riesce a ritagliarsi solo un paio d’ore al mese per la cura del proprio “angolo di paradiso”. In così poco tempo, impossibile svolgere tutte le attività necessarie, non sempre nemmeno gradite: in particolare, il taglio dell’erba risulta essere il lavoro più detestato, con il 74% degli intervistati che pensa cresca troppo velocemente. Il 16% fatica invece a piantare nuovi fiori e piante, mentre il 10%considera una scocciatura dover annaffiare il verde.

Viene quindi naturale sognare di avere qualcuno, o meglio qualcosa, che renda perfetto il prato mentre corriamo tra un impegno e l’altro o, finalmente, mentre ci rilassiamo sul divano. Non è un caso allora se un italiano su due dichiara di desiderare un giardino hi-tech, da gestire tramite App. Il 28% degli intervistati si accontenterebbe invece di un buon compromesso tra automazione e fai da te, mentre solo il 22% è davvero tradizionalista da prendersi personalmente cura del giardino, sporcandosi le mani.

