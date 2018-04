“Imparare a respirare” fra i larici

Posted by IN DIES

Respirare a pieni polmoni il potere della natura, immersi nel verde rigoglioso della primavera e nell’aria benefica del “bosco di larici più grande d’Europa”. L’idea di wellness più elevato è quello che si può provare nella “SPA naturale” di 3.000 kmq che circonda l’Hotel Belvedere nella località altoatesina di San Genesio, a un quarto d’ora di funivia da Bolzano. La “terrazza sulle Dolomiti” 4 stelle Superior è luogo di partenza ideale per vivere la natura genuina dell’altopiano del Salto nella bella stagione; l’altopiano offre, oltre alle cime maestose dei dintorni, anche grandi boschi e prati da esplorare ricchi di vegetazione dalle proprietà salutari per mente e corpo. Questa esperienza offre molteplici benefici: è detox perché aiuta a eliminare smog e aria stagnante dai polmoni, è un anti-aging naturale e ha un grande potere rilassante, sia fisicamente che mentalmente, grazie anche alla meditazione sotto alle fronde dei larici.

Gli effetti positivi del movimento fisico in mezzo alla natura sono ancora più efficaci grazie al metodo di respirazione profonda che Renate Winkler, titolare dell’Hotel Belvedere nonché guida escursionistica qualificata e scalatrice appassionata, insegna durante la “camminata del respiro”, la passeggiata fra i larici del Salto accompagnata da esercizi di respirazione. «Quando ci si incammina nel bosco il nostro corpo si adatta in modo armonioso all’ambiente naturale perché le nostre cellule primordiali riconoscono subito le lunghezze d’onda del bosco. Il respiro si fa subito più sereno, tranquillo, profondo e di conseguenza anche i pensieri divengono più chiari, ordinati e presto ci si sente liberi, raggiungendo uno stato di profondo benessere. Per questo motivo consiglio di camminare con la consapevolezza del proprio respiro, di mettere un passo dopo l’altro e di effettuare un respiro dopo l’altro» dice infatti Renate.

Quali i benefici? Il Dr. Hans Leonhardy, medico e titolare dell’Hotel Belvedere, sottolinea: «una rilassata e attenta respirazione ha un effetto positivo sulla nostra vita perché ci consente di rasserenarci, ci stimola a pensare in modo positivo e ci ricarica di nuove energie. La passeggiata fra i larici del Salto è benefica anche per le importanti proprietà della conifera: espettoranti, balsamiche ed antinfiammatorie soprattutto per il sistema respiratorio. L’olio di larice, ricavato dalla resina della pianta, è lenitivo sulla nostra mente e ristabilisce la pace interiore, oltre ad avere un effetto positivo e duraturo su circolazione, muscoli, sistema immunitario e psiche». Godere di questi effetti è possibile grazie al massaggio caratteristico della SPA Belessere, effettuato con l’olio di larice di produzione locale. Il relax più completo si trova infatti raggiungendo il centro benessere dell’Hotel Belvedere con Infinity Pool, saune, cabine massaggi e area fitness panoramica.

La giornata tipo al Belvedere di San Genesio comicia dalla sana colazione a base di prodotti freschi regionali da gustare sulla terrazza panoramica dell’hotel, con lo sguardo libero di correre sulla meravigliosa vista della conca di Bolzano. Fatto il pieno di energie è inevitabile cogliere l’invito a immergersi nella natura che circonda questo rifugio di pace. Ogni settimana vengono offerte agli ospiti almeno 4 escursioni di diversa difficoltà per soddisfare ogni esigenza e preferenza: dalle camminate semplici al nordic walking fino all’arrampicata e alle gite più impegnative, sempre con l’accompagnamento di una guida esperta e con l’attrezzatura fornita dall’hotel. Qui gli appassionati delle due ruote possono noleggiare anche mountain bike e e-bike per affrontare grandi percorsi in meno tempo; un mezzo alternativo e ugualmente ecologico si può trovare nei maneggi di San Genesio, patria appunto dei cavalli avelignesi, in groppa ai quali è possibile esplorare i dintorni in autonomia o con l’aiuto della guida. Dopo una giornata di attività e di meritato relax nella Belessere SPA, anche a cena nel ristorante Frieda’s si ritrovano ingredienti locali e salutari, come nei piatti tipici a base di larice. La giornata di benessere naturale si conclude nella lounge dell’hotel con la vista notturna di Bolzano illuminata, sorseggiando proprio una tisana o una grappa al larice.