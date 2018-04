Menta: un brucia grassi naturale

C’è un brucia grassi naturale, facile da reperire. E’ la menta, pianta che spesso viene utilizzata in molte case per il mal di stomaco, la stitichezza o per curare i bambini.

Ma la menta è anche una pianta molto speciale per bruciare i grassi e da inserire nella dieta.

Diffusi sono il mentolo e la tintura di menta, reperibili nelle erboristerie e farmacie, ma non è difficile trovare chi coltiva la menta nel proprio orto o su un vaso, in casa, per poterla utilizzare in cucina o nella cosmetica fai da te.

In cucina, la pianta si può utilizzare per fare un pesto speciale (da utilizzare per condire pasta, carne o pesce), per realizzare delle salse (utili per condire le insalate), per fare delle vellutate fredde.

Molti i benefici prodotti nell’organismo da questa pianta. La menta aumenta la secrezione delle ghiandole salivari, cosa che potenzia l’attività degli enzimi digestivi, aiuta ad accrescere la velocità in cui il corpo brucia i grassi, allevia l’appetito e il desiderio di mangiare, mantiene in salute il sistema digestivo, soprattutto durante una dieta, riduce gli spasmi e i dolori perché migliora la digestione, contrasta il gonfiore addominale, stimola la secrezione biliare della colecisti.

Devono evitare la menta e il mentolo i soggetti che soffrono di ulcera, di reflusso gastroesofageo, di favismo e di patologie diffuse a fegato e reni.

