Orologi dai quadranti in 3d, gioielli e profumi per la Festa della Mamma

Per il “Mom’s Day 2018”, watch fantasiosi e coloratissimi, bracciali romantici e trendy ed essenze inebrianti ispirate a location suggestive e ricche di fascino

Ogni anno, in questo periodo, il dubbio è sempre lo stesso: cosa regalare stavolta alla Mamma? Perché, sebbene siano tutti dell’idea che vada festeggiata ogni giorno e non solo uno su 365, ogni seconda domenica di maggio, un cadeau, anche simbolico, per “maman” non può mancare.

Per l’occasione, il brand Didofà ha pensato a una serie di proposte in grado di accontentare dalle mamme più romantiche a quelle glamour, dalle amanti dei gatti alle appassionate di viaggi. Per loro, orologi dai coloratissimi quadranti in 3d o dalle linee essential con cinturini in “maglia Milano”, ma anche gioielli e fragranze esclusive ispirati a città ricche di fascino. Come Parigi, che ritroviamo protagonista in uno dei segnatempo cult Didofà dal cinturino in acciaio, che vede racchiusa nel quadrante una Torre Eiffel in rilievo circondata da rose e da una pioggia di cristalli mobili, pronti a scatenarsi ad ogni movimento del polso.

E alla capitale francese e al suo iconico monumento si rifanno anche il bracciale bangle della linea “Lovely Garden”, disponibile sia in versione gold che silver, con charm che vede una mezza luna abbracciare la “Tour”; e il nuovissimo profumo “Violet Rose”. Un’essenza, quest’ultima, dedicata alle raffinate atmosfere che solo la Ville Lumiere sa regalare, all’insegna di incenso, the bianco, muschio, bergamotto, legno di cedro e sandalo. Un profumo dolce e speziato, perfetto per mamme dinamiche, fashion e sempre attente ai dettagli.

