La nuova pillola per lui senza effetti collaterali

Un nuovo studio ha trovato che un composto chiamato EP055 si lega alle proteine dello sperma per rallentare significativamente la mobilità complessiva del seme maschile senza influenzare gli ormoni,

L’EP055 potrebbe, perciò, essere una potenziale pillola maschile, senza effetti collaterali.

Il composto inibisce la capacità dello sperma di nuotare, limitando significativamente le possibilità di fecondazione, dicono i ricercatori della University of North Carolina, autori dello studio.

Questo rende EP055 un candidato ideale per la contraccezione maschile non-ormonale, spiegano.

Attualmente, i preservativi e la vasectomia chirurgica sono le uniche forme sicure di controllo delle nascite disponibili per gli uomini. Ci sono in sperimentazione farmaci ormonali molto simili ai contraccettivi femminili.

Nel nuovo studio, è emerso che nelle trenta ore seguenti un’infusione endovenosa ad alta dose di EP055 sui macachi maschi, non c’era più la motilità normale dello sperma. Inoltre, non c’erano effetti collaterali fisici, secondo i ricercatori della University of North Carolina e i ricercatori del Centro nazionale di ricerca sui Primati dell’Oregon, a OHSU, Portland, in Oregon.

A 18 giorni dall’infusione, tutti i macachi dello studio avevano mostrato segni di recupero completo, suggerendo che il composto EP055 ha effetti reversibili.

Tuttavia, altro lavoro è necessario prima che l’EP055 diventi disponibile per uso umano.

