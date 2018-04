Cyber security, c’è lavoro nel Nord e Nord Est

Furti di dati, spionaggio e ransomware: aumentano i rischi per imprese e cittadini. E c’è la corsa ad adeguarsi al regolamento europeo sulla privacy (GDPR). Securbee ricerca professionisti in campo IT e nel Diritto per affermarsi in un mercato che in Italia è cresciuto del 12% in un anno

In Italia il cyber crimine è arrivato a causare danni per 10 miliardi di euro l’anno (Rapporto Clusit 2018) e gli investimenti in sicurezza informatica stanno crescendo a doppia cifra (+12% nel 2017, secondo l’Osservatorio Information Security e Privacy del Politecnico di Milano). Di conseguenza, crescono anche le opportunità di lavoro nel settore, perché il mercato richiede nuove figure e nuove professionalità: «Esperti di cyber security e diritto che aiutino le aziende a proteggersi dagli attacchi informatici, individuando i rischi, adottando le giuste reti di protezione e tenendosi al passo con le novità tecnologiche e le normative sempre più stringenti, come ad esempio il nuovo GDPR, il regolamento UE sulla privacy che da fine maggio impone alle aziende di conformarsi a nuovi standard per la tutela dei dati». Parola di Manuel Cacitti, consulente strategico fra i maggiori esperti italiani del settore nonché fondatore e CEO di Securbee, società di Udine che si occupa di servizi di sicurezza informatica e che per il 2018 è alla ricerca di tre nuovi specialisti da inserire nel proprio team.

Nello specifico, Securbee ricerca una figura junior, neolaureata in Giurisprudenza con passione o attitudine per le tematiche legate a informatica, privacy e sicurezza. Questa figura avrà il compito di gestire attività di consulenza presso aziende clienti per risolvere problematiche di sicurezza dei dati e della privacy collegate alle nuove normative legali, come il Regolamento UE 2016/679; potrà inoltre prendere in carico i compiti del ruolo di DPO, Data Protection Officer, presso le aziende clienti e seguire le attività di consulenza e formazione relative all’acquisizione delle certificazioni ISO. L’inquadramento previsto è con il CCNL metalmeccanico. Sede: Udine o Treviso.

Inoltre, Securbee ricerca due figure senior specializzate nell’information security, preferibilmente con un background da responsabile IT o all’interno di reparti IT aziendali. Queste figure dovranno avere competenze tecnico-sistemistiche, oltre alla conoscenza delle principali soluzioni di sicurezza informatica presenti sul mercato e degli standard ISO 27001, 20000, 22301, 9001. Assieme al team di Securbee formeranno un vero e proprio SOC, Security Operation Center, che funzionerà anche da remoto e consentirà di tenere costantemente sotto controllo i sistemi di protezione aziendali. Inquadramento con CCNL metalmeccanico con livello da valutare in base all’esperienza e al profilo del candidato. Sede: tra le province di Bergamo, Verona e Bologna.

Securbee è operativa da fine 2017 all’interno del gruppo formato da Eurosystem e Nordest Servizi (specialisti in servizi e soluzioni di Information Technology di alto livello), conta al momento cinque dipendenti e ha sedi a Udine, Treviso, Bologna, Firenze, Bergamo, Trieste. In soli sei mesi è diventata punto di riferimento per una cinquantina di clienti e per il 2018 punta ad arrivare a 100 clienti nel Nord e Nord Est. «Tra questi ci sono le banche e le società di servizi finanziari, particolarmente sensibili ai temi della tutela dei dati e della privacy –spiega Cacitti–. E poi le realtà che si occupano di sicurezza ambientale, logistica, trasporto valori. Ci sono le imprese del settore tecnologico. Ma non solo loro: qualsiasi azienda è esposta in qualche misura ai rischi del cyber crimine, perché la trasformazione digitale, che porta a tutti tecnologie come i dispositivi mobili, il cloud e l’Internet delle cose, ha moltiplicato anche le fonti degli attacchi». La buona notizia è che la consapevolezza, fra imprese e cittadini, sta crescendo: «Soprattutto nel Nord e Nord Est –conclude Cacitti–, dove puntiamo a crescere diventando partner di tutte le realtà che hanno capito che la sicurezza informatica è fondamentale per essere competitivi e offrire valore ai clienti».

Per candidarsi: info@securbee.com

