Grasso addominale pericoloso anche per i magri

Il grasso addominale è un rischio per la salute del cuore, anche se si non si è obesi, secondo un nuovo studio statunitense.

I ricercatori della Mayo Clinic di Rochester, nel Minnesota (Stati Uniti), hanno trovato che non è solo l’obesità ad essere pericolosa.

Lo studio, presentato in una conferenza sulla prevenzione cardiovascolare alla Società europea di Cardiologia, riunita a Lubiana, in Slovenia, dice che le persone con un peso normale ma una grande pancia hanno maggiori probabilità di avere problemi cardiaci rispetto a quelle senza grasso nella pancia, anche se obese.

Per giungere a questa conclusione, i ricercatori hanno esaminato le cartelle cliniche di 1.692 americani ed europei di 45 anni e oltre. Lo studio è iniziato tra il 1997 e il 2000 ed è stato completato nel 2016.

E’ emerso che avere una grande pancia raddoppia il rischio di sviluppare le malattie cardiache.

L’obesità addominale si verifica quando la circonferenza della vita supera il 90% dei fianchi, negli uomini, e l’85% nelle donne.

I ricercatori dicono che le attuali raccomandazioni non prevedono di valutare l’eventuale obesità addominale nelle persone che hanno un peso normale, per cui alcuni non sono consapevoli dell’impatto del grasso addominale sulla loro salute.

Potrebbe interessarti anche: