Milano: il Salone del Mobile ha aperto i battenti

Da martedì 17 aprile, a domenica 22, a Fiera Milano, Rho, è in atto il Salone del Mobile, appuntamento imprescindibile del settore a livello internazionale, e vetrina per eccellenza di creatività, innovazione e qualità.

Cinque le manifestazioni che si svolgono in sinergia con la presenza di 1.841 espositori al Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, EuroCucina con l’evento FTK (Technology For the Kitchen), Salone Internazionale del Bagno e di 650 designer al SaloneSatellite.

Il Salone Internazionale del Mobile e il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo offrono numerosi e variegati percorsi estetici, dove il protagonista è un prodotto sempre più ricercato, fluido, quasi sartoriale per rispondere alle singole esigenze di ogni cliente.

EuroCucina e FTK (Technology For the Kitchen) confermano la straordinaria vivacità di un comparto che ha alle spalle un sistema fabbrica d’eccellenza. E che lavora, da sempre, con grande impegno su innovazione, tecnologia, qualità di prodotto e di allestimento.

Il Salone Internazionale del Bagno si attesta una biennale in crescita, fortemente dinamica che, oggi, lavora sul tema della qualità sostenibile.

Il SaloneSatellite accoglie 650 giovani talenti che presentano lavori in bilico tra heritage e contemporaneità, nuove tecnologie e artigianato. Un percorso tra sperimentazione, memoria, natura e forza della materia, antropomorfismo, riciclo creativo, contaminazioni e digital effect che stupisce ed emoziona.

