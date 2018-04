Orientare i giovani aumenta la fiducia nel ‘Sistema Paese’

Supportare e guidare i giovani nelle scelte più importanti della loro vita, come quella di affacciarsi al mondo del lavoro o al mondo universitario, fa bene non solo a loro e alle loro famiglie, ma all’intero ‘Sistema Paese’. Lo ha trovato il 1° Report sull’impatto sociale di Push To Open redatto da JOINTLY-Il welfare condiviso in partnership con BDO Italia.

Tra i dati più interessanti:

– 1 ragazzo su 3 dei 4.500 che hanno partecipato a Push To Open dichiara di aver incrementato la fiducia nel ‘Sistema Paese’;

– Le aziende che hanno aderito a Push To Open in ottica di welfare aziendale hanno avuto un doppio ritorno positivo: il 60% dei genitori ha aumentato il trust index nei confronti della propria azienda e la percezione del valore economico attribuito (520€) è pari a 2 volte il valore economico investito (255€) e a 4 volte il prezzo medio pagato;

– Il 49% dei genitori interpellati dichiara che grazie al Programma ha ridotto significativamente le preoccupazioni e ansie legate alla scelta del percorso del proprio figlio;

– L’82% dei ragazzi dichiara che il Programma ha avuto un impatto sulla propria scelta rispetto al percorso da intraprendere (oggi solo 1 su giovane su 4 sceglie il percorso di studi pensando alle reali possibilità occupazionali e l’80% non sa quali sono le competenze più richieste) ;

