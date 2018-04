Roma: in arrivo #Eterna2771 – Compleanno di Roma

Sono in pieno fermento i preparativi per la prossima edizione di #Eterna2771 – Compleanno di Roma, il festival diventato tradizione che accompagna dal 2016 la festa del natale della Città Eterna, fondata il 21 aprile del 753 a. C.

Si avvicina la nuova edizione dei festeggiamenti per l’importante ricorrenza, arrivata nel 2018 a toccare quota 2.771 primavere: saranno due giornate intense, sabato 21 e domenica 22 aprile 2018, piene di appuntamenti e di ospiti straordinari, 12 ore ogni giorno da trascorrere insieme a Roma, e per Roma.

#Eterna2771 alla sua terza edizione, torna ad invitare i residenti e i turisti che visitano la città, ad un incontro ravvicinato con le tradizioni e i valori che hanno contribuito a creare la leggenda dell’Urbe e dei Sette Colli.

Dopo la Città dell’Altra Economia a Testaccio (Eterna 2769), dopo i giardini sulle rive del Laghetto all’Eur (Eterna 2770), nel 2018 è arrivato il momento di incontrarci al Pincio, all’interno della manifestazione ‘il Villaggio per la Terra’, per sottolineare la necessità di una via ecosostenibile e rispettosa di MAMMA ROMA anche nell’organizzazione di eventi e festival.

Artisti, gente comune e personaggi noti, tutti metteranno insieme le proprie esperienze e la propria voglia di vivere la città, per dare vita ad un racconto unico e originale, finalizzato alla condivisione della cultura popolare di Roma e dei valori base dell’essere romani. Una grande piazza dove incontrarsi per godersi la città e la primavera in compagnia dei piaceri elargiti da una generosissima Città Eterna.

#Eterna2771 illumina la città con due giorni di musica, desideri, spettacolo, fitness, con i ‘campioni’ della street art, il divertimento in diretta con il karaoke itinerante di Radio Rock, live set e tutto il talento made in Roma.

#Eterna2771 si conferma una manifestazione gratuita, pensata in onore del compleanno di Roma, e con un programma da tenere d’occhio dall’inizio alla fi ne, pieno di sorprese. Ecco i punti di partenza.

IL VILLAGGIO #ETERNA2771 NEL CUORE DI VILLA BORGHESE

Sulla terrazza del Pincio con il Main Stage si esibiranno gli artisti figli di Roma, prenderà vita la notte dei Desideri, lo Street Art Corner, l’area interviste di Smart con Luca Vecchi che indaga la romanità, e l’infopoint con l’hub di Roma Today e gestito dai ragazzi dell’AIPD e il torneo di Biliardino (Roma Nord vs Roma Sud).

Al Galoppatoio di Villa Borghese sorgeranno attività per tutta la famiglia con il Palco Libero, La città dei bambini e i Dibattiti di attualità.

LA NOTTE DEI DESIDERI. E’ il simbolo di #Eterna 2771. Alle 23,30 del 21 aprile i romani sono invitati ad esprimere un desiderio per Roma liberando insieme, nello stesso momento, nel cielo i 2771 palloncini simboli delle candeline di compleanno. Partecipa alla cerimonia anche il ‘Villaggio della Terra’ con 17 palloncini, uno per ogni obiettivo concreto da raggiungere entro il 2030. Per prenotare il palloncino da lanciare scrivere a: palloncini.eterna@gmail.com.

LA CITTA’ DEI BAMBINI. #Eterna2771 invita a rivivere il passato giocando con il progetto dell’associazione La nostra Storia in gioco. Per due giorni nell’area del Galoppatoio e della terrazza del Pincio i più piccoli potranno partecipare alla creazione di una città utilizzando mattoncini di legno per riprodurre la Roma di ieri immaginando quella di domani.

PALCO LIBERO. Un palco al centro del Galoppatoio di Villa Borghese per 30 minuti a disposizione di ognuno dei talenti romani che vorrà esibirsi davanti al grande pubblico di #Eterna2771 e del villaggio per la terra. Dalle 12 alle 20 del 21 e del 22 aprile: il Compleanno di Roma attende la risposta di artisti, musicisti, ballerini, attori, sportivi chiamati a partecipare per dare voce alla romanità più autentica, karaoke compreso Candidature a direzioneartistica.eterna@gmail.com con video di presentazione.

La domenica il palco libero ospita la domenica FITNESS. La master class di Zumba fitness con gli istruttori ZIN Giorgia e José, e tante attività tutte all’aperto.

STREET ART CORNER. Quattro talenti romani della street art racconteranno la città dipingendo live su quattro Vespa Piaggio messe a disposizione da Bici e Baci. La cerimonia d’apertura dei lavori di street art è prevista per sabato 21 aprile dalle ore 14.00.

E tornano in mostra le 15 opere realizzate su pallet da 15 artisti romani lo scorso anno che saranno poi devolute alle Biblioteche di Roma

AREA SMART. Dalle 16 di sabato 21 fino alla mezzanotte Luca Vecchi in collaborazione con smart coinvolgerà i romani in un intervista sulla romanità a bordo logicamente, di smart elettriche. Il futuro dell’elettrico é oggi!

INFO POINT news in diretta dal festival con la redazione di Roma Today in uno spazio gestito dai ragazzi dell’AIPD ITALIA.

ATTUALITA’. Un dibattito aperto, a metà tra stand up comedy e talk show partecipato, dove le star del web si confronteranno con gli spettatori. Appuntamento alle 17.30 di sabato 21 aprile.

IL KARAOKE ROCK BIKE by Radio Rock. Dediche a Roma fatte dai romani in diretta sulla radio più rumorosa della capitale.

TORNEO DI BILARDINO : ROMA SUD VS ROMA NORD. Chi vincerà?

#Eterna2771

21 e 22 aprile 2018 // Terrazza del Pincio e Galoppatoio di Villa Borghese

Orari: dalle 12 alle 24

La manifestazione é completamente gratuita.

