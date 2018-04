Si cosparge il pene di cocaina prima del sesso orale

Un medico tedesco è stato arrestato per aver ucciso una amante con della cocaina, mentre la vittima praticava il sesso orale.

Andreas Niederbichler, 42 anni, aveva messo l’alcaloide nel suo pene prima che la donna eseguisse l’atto sessuale.

La polizia sta indagando il chirurgo plastico, molto noto in Germania, anche perché può avere fatto lo stesso tipo di gesto, usando la cocaina con altre donne.

Il caso è diventato importante non solo per quello che è successo, ma anche perché Niederbichler avrebbe dato la droga senza che le sue partner lo sapessero.

Per il momento, il medico non è in prigione, ma è stato inviato a una unità di trattamento per curare la sua dipendenza dalla cocaina.

Il chirurgo adescava le sue partner tramite un sito di incontri online.

Potrebbe interessarti anche: