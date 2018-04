Coachella e la moda

Questo week end parte in California il Festival a più alto tasso di influencers e star, Coachella : musica, arte, eventi e protagoniste, oltre agli artisti, sono anche le tendenze moda della stagione interpretate dalle influencers più cool. McArthurglen sceglie l’arte e si ispira a quella del pittore olandese Piet Mondrian proponendo tinte accese, colori brillanti, geometrie astratte per mettere in risalto la personalità. Che ama osare, accostare rompendo le regole senza aver paura di sbagliare anzi, è nell’errore che può esserci il senso del tutto. “Nella moda non ci sono regole, basta seguire il proprio istinto” – sostiene ad esempio lo stylist Simone Guidarelli “E mai come questa estate la moda è colore, fantasia, vivacità”.

Per Mondrian, la cui arte è alla ricerca dell’essenziale, i colori primari si limitano a tre: blu, giallo e rosso. Con lui, inizia il Modernismo e le sue opere diventano fonte di ispirazione non solo in campo artistico ma anche nel design, nell’architettura e nella moda (cui si ispira, ad esempio, Yves Saint Laurent). A partire da Mondrian, il rapporto tra colore e moda diventa intenso e a volte assoluto (vedi alla voce Rosso Valentino) attraendo stilisti e couturier e, mai come questa estate, detta legge: a questo punto, si tratta solo di scegliere quello più adatto alla propria personalità e al proprio gusto. Clara Petrone, Regional Marketing Operations Manager di McArthurGlen, afferma: “L’offerta di McArthurGlen va incontro alle esigenze del consumatore contemporaneo che oggi crea il proprio stile in maniera eclettica ed è protagonista delle proprie scelte di moda. Nei nostri Designer Outlet, ognuno può interpretare trasversalmente stili e tendenze, grazie a molteplici suggestioni fashion e a un’esperienza di acquisto completa. Il nostro ricco e variegato brand mix permette di assecondare il desiderio di tutti coloro che vogliono crearsi un proprio stile, in una dimensione di estrema attenzione al servizio, all’insegna di cultura, buon cibo e shopping facilities”.