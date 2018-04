I chitarristi fanno colpo

Ma c’è anche del vero a quanto dicono alcune ricerche. Il 58% degli intervistati (chitarristi non professionisti, su un panel di 500 (Metodo di ricerca Cawi di gennaio 2018 a cura di chitarrafacile.com) è d’accordo con questa affermazione, con risposte uguali tra uomini e donne. Che i chitarristi “rimorchino” di più è quasi un luogo comune.

D’altrocanto esistono anche ricerche autorevoli che lo attestano: secondo uno studio condotto dall’Université de Bretagne-Sud e documentato in un articolo apparso su “Psychology of Music”, le percentuali di successo sono di circa il doppio.

In questo studio, un ragazzo di 20 anni, valutato precedentemente come molto attraente, ha fermato 300 ragazze per strada dicendo a ciascuna che la trovava molto carina e chiedendo loro il numero di telefono. Per un terzo dell’esperimento il ragazzo aveva in mano una custodia per chitarra, in un terzo una borsa sportiva e in un terzo non aveva niente con sé. I risultati mostrano che, quando il ragazzo aveva in mano la custodia per chitarra, ha ricevuto risposta positiva (cioè il numero di telefono delle interpellate) nel 31% dei casi, il 14% quando non teneva niente in mano e solo il 9% quando teneva in mano la borsa sportiva.

Stessi risultati da uno studio pubblicato su “Letters on Evolutionary Behavioral Science”: a 100 ragazze veniva inviata su Facebook una richiesta di amicizia dalla medesima persona, un ragazzo single attraente che, nel 50% delle richieste, veniva raffigurato con in mano una chitarra, e nel restante 50% delle richieste non aveva nulla in mano. Anche in questo caso, i risultati mostrano una netta prevalenza delle risposte positive quando veniva mostrata la foto con la chitarra (28%) rispetto al numero di risposte positive con la foto senza chitarra (10%).

“Non è ovviamente la chitarra in sé ad essere attrattiva, ma quello che il chitarrista rappresenta nell’immaginario collettivo: la sensibilità artistica, il sapersi dedicare ad una passione, la “socialità” che viene associata al suonarla, a volte anche un aria piacevolmente “maledetta” di un certo stile artistico. – ha dichiarato David Carelse, fondatore di chitarrafacile.com – Infatti il 58% dei nostri intervistati ha confermato che oltre che una passione personale, suonare la chitarra aiuta i rapporti sociali e personali.”

