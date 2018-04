Milano Design Week 2018: LIVEN BY ACERA presenta MASH-UP

ACERA, il brand taiwanese di fine ceramica che unisce tradizione e design, torna con “Polka”, “Xiqu” e “Typeworks”, tre nuove collezioni di iconiche travel mug presentate con la sua linea LIVEN.

Creare un “mash-up”, secondo i musicisti, significa usare diverse tecniche, toni di voce e campionamenti per lavorare sullo stesso brano musicale. O sulla ceramica, in questo caso.“Mash-up” rappresenta anche il modo in cui ognuno di noi si esprime: un mix di lingue, segni, linguaggi del corpo. Oppure, in altre parole, tipografia, immagini e volti. Questo rende le tre collezioni decisamente uniche. Applicando tecniche decorative diverse, ACERA interpreta il concetto di “mash-up” attraverso motivi grafici applicati a un’unica forma: quella di una moderna travel mug, accessorio che viene comunemente utilizzato in tutti i paesi asiatici e che ora vive una nuova stagione in versione super cool.

La collezione POLKA traduce in una sintetica rappresentazione visiva la forma delle molecole d’acqua e della loro architettura. Una sovrapposizione di figure geometriche circolari contribuisce a creare effetti dinamici e ottici, accentuando una sensazione di sostanza tangibile. Lo stile di vita positivo a cui si ispirano queste travel mug è sottolineato da una tavolozza di colori vitaminici ispirata alla cultura pop.

In TYPEWORKS “Liven” non è solo un logotipo o uno slogan, ma una forma che si traduce in un pattern grafico e in un messaggio forte: vivi la tua vita senza riserve. Un mix di lettere, frasi, tratti e segni si intersecano sulla superficie del contenitore, facendosi contemporaneamente decoro e messaggio. La texture sollecita le nostre sensazioni tattili attraverso l’incisione e l’effetto metallico. Talora, con i suoi colori vibranti e i tratti accentuati, il lettering rimanda al mondo dei fumetti.

La linea XIQU è ispirata all’immaginario delle maschere cinesi, una tradizione millenaria che ha sempre fatto parte della cultura cinese e che rimane ancora un veicolo essenziale di ricchezza culturale. I soggetti sono centrati sui temi della divinità, della bellezza femminile e del teatro. Rappresentano stilizzazioni in cui il simbolismo dei tratti e dei colori dà vita a motivi grafici di forte impatto.

