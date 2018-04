Il programma che aiuta i ragazzi nell’orientamento

Posted by IN DIES

Nel corso della mattinata si commenteranno i dati contenuto nel Social Impact Report redatto secondo gli indicatori di impatto scelti insieme alle 16 aziende partner (Associazione lavoratori Intesa San Paolo, AstraZeneca, AXA, Bper, Coopservice, Credit Agricole, Enel, ENI, Ferrovie dello Stato Italiane, Invitalia, Orizzonti, Ricoh, SACE, SEA, UniCredit, Unipol) per dibattere di come sia possibile generare valore per la comunità (giovani, famiglie, aziende, territorio) attraverso politiche di welfare aziendale. Alcuni dati che verranno presi in esame:

– II 95% dei 4500 giovani che hanno partecipato a Push To Open ritiene di aver acquisito gli strumenti per decidere in maniera più consapevole cosa fare al termine delle superiori;

– il 93% dei genitori ha dichiarato che si sono ridotte le preoccupazioni personali, familiari e lo stress correlato alla scelta;

Il, il programma di orientamento allo studio e al lavoro della durata di 4 mesi ideato da JOINTLY con la collaborazione di aziende e manager e destinato ai ragazzi che frequentano il 4° e 5° anno delle scuole superiori.