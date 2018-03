Obesità: la chirurgia bariatrica cambia le relazioni interpersonali

La #chirurgiabariatrica a cui alcuni si rivolgono per perdere #peso può cambiare anche lo stato relazionale, secondo un nuovo studio.

Le persone che hanno subito l’intervento hanno una maggiore probabilità di sposarsi o di separarsi dal proprio partner, dice il nuovo studio, pubblicato sulla rivista JAMA Surgery e fatto tramite alcuni soggetti reclutati nello studio SOS (Swedish Obese Subjects) e iscritti nel registro Scandinavian Obesity Surgery (SOReg).

Nello studio dei soggetti del SOS, i ricercatori hanno confrontato lo stato delle relazioni (matrimonio e convivenza) in circa 2.000 persone che avevano subito un intervento chirurgico bariatrico e di circa 2.000 persone con #obesità, facenti parte del gruppo di controllo.

Nel registro Scandinavian Obesity Surgery, le frequenze dei matrimoni e dei divorzi sono state confrontate in circa 29.000 individui sottoposti a chirurgia bariatrica e in individui facenti parte di un gruppo di controllo preso dalla popolazione, in generale.

Lo studio ha rilevato che le persone che avevano subito un intervento bariatrico avevano avuto maggiori probabilità di trovare un nuovo partner o di sposarsi rispetto ai soggetti compresi nel gruppo di controllo non operati.

Dal lavoro è emersa anche un’associazione tra il grado di perdita di peso e la possibilità di trovare un nuovo partner.

E’ emerso che separazioni e divorzi erano stati leggermente più comuni dopo la chirurgia bariatrica.

È anche possibile che gli effetti della perdita di peso, come una maggiore sicurezza di sé e l’immagine nuova di sé, possano consentire a coloro che si sono sottoposti a chirurgia bariatrica di lasciare con più facilità le relazioni non salutari, dice lo studio.

La chirurgia bariatrica è un trattamento che cambia la vita ai pazienti con grave obesità, ma si sapeva poco, prima di questo studio, sulla sua associazione con le relazioni interpersonali.

