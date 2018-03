Roccaraso: un successo per la Finale 41° GranPremio Giovanissimi

A Roccaraso si è da poco chiuso il sipario della – Trofeo Silver Care Kids, ma ancora nei volti dei tantissimi bambini, dei genitori, dei maestri di sci e degli accompagnatori che li hanno seguiti in questo week-end di gare, ci sono sorrisi e sguardi di soddisfazione per essere stati gli “attori” di un Evento che ha saputo centrare gli tutti obiettivi: sportivi, organizzativi, logistici e di sicurezza.

Ai cancelletti di partenza delle gare tra Sci Alpino, Sci Nordico e Snowboard oltre 1.400 bambini nati dal 2006 al 2009. Le Regioni rappresentate alla Finale di Roccaraso sono state: Abruzzo, Toscana, Valle d’Aosta, Lazio, Campania, Emilia Romagna, Veneto, Calabria, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Marche.

Tutto si è svolto al meglio nonostante i “numeri” siano stati importanti, da grande manifestazione qual è il GranPremio Giovanissimi. Partendo dalla funzionale gestione delle prenotazioni alberghiere fino alla parte delicata relativa all’organizzazione delle gare, sotto la responsabilità della Scuola Italiana Sci Roccaraso-Aremogna, diretta da Nino Buono. L’organico della Scuola al completo ha saputo garantire l’alto standard di qualità che ci si era prefissato, come la preparazione e l’uniformità delle piste e dei tracciati di gara, sinonimo di sicurezza per tutti i bambini, dal pettorale numero uno fino all’ultimo. Apprezzato anche lo sforzo della comunità di Roccaraso nell’avere proposto tutta una serie di eventi collaterali per arricchire il week-end di gare.

