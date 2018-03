Anelli e bracciali per la Festa della Mamma

Il regalo perfetto per la Festa della Mamma? Prezioso, autentico e spiccatamente rock. Come i gioielli strong ed up-to-date pensati dal designer Pietro Ferrante per celebrare, come merita, la donna più importante della nostra vita.

Cadeau stylish, dal forte contenuto simbolico ed emotivo, pronti ad illuminare ogni outfit da mattina a sera.

Tra i protagonisti dell’esclusiva capsule collection ideata per il “Mother’s Day 2018”, anelli e bracciali, sia in pelle che metallic, con scritta “Mom” o con l’immagine della Madonna con Bambino in rilievo, che ritroviamo declinate anche in versione collana.

Per le mamme più audaci, voilà originali leather belt dalla fibbia intercambiabile con maxi cuore stilizzato o heart ring con meccanismi in bella vista, perché l’amore della mamma, si sa, è il motore del nostro cuore. E ancora, il bracciale in argento 925 con boule arricchito da un delizioso ciondolo puntinato con stella… per ricordarle, ancora una volta, che è la vostra “star”.

Chi volesse andare sul sicuro, può optare, invece, per creazioni particolari – come sempre interamente hand-made in Italy – che reinterpretano soggetti iconici e passepartout. Dalla collana con corona bombata, ai bracciali catena costellati di rose o cuori, passando per anelli all’insegna di cuori intrecciati o chevalier dal mood floreale con rose che fanno da cornice a una suggestiva scena sacra.

