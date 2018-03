Con l’influenza cresce il rischio di ictus

Le persone che hanno avuto l’influenza o la polmonite possono essere sei volte più a rischio di soffrire di un attacco di cuore o di un ictus nei giorni dopo l’infezione.

Lo ha trovato una nuova ricerca, pubblicata sull’European Respiratory Journal, la quale ha scoperto che diversi organismi che causano le infezioni respiratorie aumentano anche il rischio di infarto e di ictus, tra di questi i batteri S. pneumoniae e quelli dell’influenza.

I risultati dello studio suggeriscono che essere vaccinati contro queste due infezioni potrebbe anche avere un ruolo nella prevenzione dell’ infarto e dell’ictus, oltre a prevenire l’infezione, in primo luogo.

Dopo l’influenza o la polmonite il rischio di avere un attacco di cuore aumenta per, al massimo, una settimana dopo l’infezione, mentre il rischio di avere un ictus aumenta per un mese.

I ricercatori per giungere alle loro conclusioni hanno studiato 1.227 adulti con un primo attacco di cuore e 762 soggetti con un primo ictus che avevano avuto un virus respiratorio o un’infezione dei batteri fra il 2004 e il 2014.

Il team ha studiato il tasso di attacchi di cuore e di ictus nei periodi di tempo immediatamente dopo un’infezione respiratoria, e poi hanno confrontato questo al tasso con gli eventi cardiovascolari in altri periodi di tempo nelle stesse persone.

I dati hanno indicato che avere un’infezione respiratoria confermata ha reso la gente sei volte più a rischio di avere un infarto o un ictus, per tre giorni dopo l’infezione.

I batteri S pneumoniae e i virus dell’influenza sono risultati di più grande impatto sull’aumento del rischio di avere un attacco di cuore o un ictus.

L’effetto delle infezioni sull’infarto e sul rischio di ictus era maggiore nelle persone di età inferiore ai 65 anni, rispetto a quelle di 65 e oltre, forse perché l’assorbimento del vaccino è più alto tra coloro che sono in quest’ultima fascia di età ed essere vaccinati potrebbe contribuire a proteggere dopo un’infezione respiratoria.

Le “malattie cardiache, l’ictus e le infezioni respiratorie inferiori sono le tre principali cause di morte a livello globale, da oltre 15 anni, e sono importanti problemi di salute pubblica che colpiscono un gran numero di persone in tutto il mondo”, ha detto Charlotte Warren-Gash, prof. della London School of Hygiene and Tropical Medicine, nel Regno Unito.

