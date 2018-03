Donna: orgasmo più facile con un’altra donna

Le donne lesbiche raggiungono più facilmente l’orgasmo, quando fanno l’amore con la partner, rispetto alle donne etero che fanno l’amore col loro uomo. A dirlo uno studio fatto su 2.300 donne di età compresa tra 18 e 65 anni, residenti in tutto il mondo.

Dallo studio è emerso che le donne, le quali facevano sesso con le donne avevano il 32% di probabilità in più di raggiungere l’orgasmo rispetto alle donne che si accoppiavano con gli uomini.

Già uno studio precedente, fatto su 52.000 adulti, condotto dalla Chapman University, dall’Indiana University e dal Kinsey Institute aveva rilevato che le lesbiche raggiungevano l’orgasmo il 21% in più rispetto alle donne etero . Mentre le donne etero raggiungevano l’orgasmo per il 65 percento delle volte, le lesbiche raggiungevano l’orgasmo l’86 percento delle volte in cui facevano l’amore.

Da questo ultimo studio è emerso che le coppie etero fanno sesso più spesso rispetto alle coppie dello stesso sesso (16 volte al mese, ossia quattro volte a settimana), mentre le coppie dello stesso sesso si accoppiano di meno. Tuttavia, una donna eterosessuale che fa sesso 16 volte al mese, raggiunge il culmine del piacere meno della metà delle volte in cui fa sesso con un uomo.

II sesso di una donna con una donna è molto più soddisfacente del sesso uomo-donna, secondo la dottoressa Kristen Jozkowski, che lavora presso l’Università dell’Arkansas, perché le coppie dello stesso sesso hanno più fantasia ed hanno un comportamento sessuale più vario.

Forse gli uomini non curano molto i preliminari, si eccitano troppo e giungono troppo presto alla penetrazione, mentre una donna avrebbe bisogno di almeno 45 minuti di preliminari prima del rapporto sessuale.

