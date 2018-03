Partorisce in mare, come se niente fosse

A Dahad, in Egitto, una turista russa ha partorito nel Mar Rosso, poi è uscita dall’acqua, come se niente fosse accaduto. Le foto sono diventate rapidamente virali, dopo che Hadia Hosny El Said ha pubblicato il 10 marzo 2018 la storia e le foto fuori dal comune.

Su Facebook, l’egiziana ha raccontato di aver visto una donna partorire nel Mar Rosso mentre era a Dahab , sulla costa orientale dell’Egitto e di aver immortalato la scena dal balcone di suo zio.

La donna incinta, la cui identità non è stata rivelata, era andata a nuotare nel mare, seguita a ruota dal suo compagno e da un medico, evidentemente specializzato in parti nell’acqua.

Questa nascita insolita era, dunque, stata pianificata.

Dopo il parto, i due uomini sono usciti dall’acqua, uno tenendo il bambino e una bacinella contenente la placenta, che era ancora collegata al cordone ombelicale.

