Ipertensione: la pillola combinata è piu’ efficace

Buone notizie per chi soffre di ipertensione ed è costretto ad assumere varie medicine, ogni giorno. Una nuova ‘ Tripla pillola’ che combina a basse dosi tre farmaci riduce l’ipertensione in modo efficace e sicuro.

L’ipertensione, o pressione arteriosa alta, è diventato un problema importante in tutto il mondo. La patologia aumenta il rischio di sviluppare attacchi cardiaci, ictus, problemi renali e può anche portare alla morte, in alcuni casi.

Tuttavia, per ottenere la riduzione della pressione sanguigna spesso è necessario più di un farmaco ed i pazienti hanno spesso difficoltà a seguire le cure con pillole multiple ogni giorno.

La nuova pillola è una combinazione di telmisartan (20 mg), amlodipina (2,5 mg) e clortalidone (12,5 mg), farmaci che utilizzano meccanismi diversi per ridurre la pressione, rilassando i vasi sanguigni, in modo che il cuore non abbia bisogno di pompare con difficoltà per inviare il sangue in tutto il corpo.

Con questa nuova pillola “la maggior parte della gente, il 70%, ha raggiunto gli obiettivi di riduzione della pressione sanguigna, nello studio. I benefici sono stati registrati subito e mantenuti per sei mesi, mentre con i tassi usuali di cura sono stati raggiunti al 55 per cento a sei mesi”, ha detto l’autore principale dello studio, Ruth Webster, dell’Università del Nuovo Galles del Sud in Australia.

Il lavoro di ricerca, presentato alla 67esima Sessione scientifica annuale 2018, dell’American College of Cardiology, ha analizzato 700 pazienti di 56 anni, in media, che, in modo casuale, hanno ricevuto o la pillola combinata o la cura usuale.

