Regala una stella per la Festa del Papà

Il 19 giugno del 1910 a Spokane, negli Stati Uniti, Sonora Smart Dodd decise di dedicare una giornata a suo padre, ponendo di fatto le basi per quella che oggi è la Festa del Papà. Giunta anche in Italia, si scelse di celebrare la ricorrenza in concomitanza con la Festa di San Giuseppe, il 19 marzo. Nata come festa nazionale, è stata poi abrogata, ma continua a essere un’occasione speciale per dimostrare il proprio affetto nei confronti di tutti i papà. In una società dove tutto scorre veloce e dove gli impegni quotidiani spesso sembrano mettere da parte i sentimenti e i legami alla base della propria vita, il 19 marzo rappresenta l’occasione per fermarsi a riflettere e dedicare un po’ del proprio tempo alle persone davvero importanti. Per celebrare l’amore tra padri e figli non servono certo regali materiali, anche se un dono inaspettato non può non far piacere. Oggi stupire e consegnare un sentimento all’eternità è semplicissimo, basta alzare gli occhi al cielo e perdersi nella bellezza delle stelle.

La volta celeste affascina da sempre grandi e piccini e ora esiste un modo per sentirsi parte di essa: regalare una stella. L’idea è di una giovane società, la Zenais S.p.A*.: basta collegarsi al sitowww.globalstarsregister.com e scegliere un astro tra i 120.000 disponibili nel catalogo “Hipparcos”, il database delle stelle esistenti creato dalla NASA e utilizzato abitualmente da astronomi e astrofisici delle varie agenzie spaziali mondiali. Scelti dimensione, colore e costellazione e selezionato l’astro, è possibile poi attribuirgli un nome. Il destinatario del regalo riceverà il Certificato Ufficiale Global Stars Register, il messaggio personalizzato e le coordinate per osservare la sua stella con il telescopio. Un #originalgift perfetto per la Festa del Papà.

