Concorso online per giovani compagnie teatrali professioniste

Lugano. Dal 19 febbraio al 30 marzo è online il bando del concorso testinscena 2018, pubblicato sul sito fondazioneteatro.ch

Auspicando con questo nuovo bando di incrementare il numero di progetti partecipanti rispetto ai 52 pervenuti nell’edizione precedente che ha visto la vittoria della giovane compagnia milanese Connettiv024grammi con La fabbrica della felicità che ha debuttato a dicembre a Lugano e Milano con 2 sold out, la Fondazione Claudia Lombardi per il teatro intende dare continuità al suo impegno a favore della promozione dell’arte teatrale e della recitazione nella Svizzera italiana e in Lombardia.

Il successo di testinscena 2017 ha permesso alla Fondazione di stringere nuove collaborazioni con il FIT Festival Internazionale del Teatro di Lugano, Campo Teatrale di Milano e Hystrio Trimestrale di teatro e spettacolo che si affiancano al patrocinio di LuganoInScena, Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano e al sostegno del Teatro Foce di Lugano.

Come nell’edizione 2017, per la compagnia vincitrice è previsto un premio in denaro, l’accompagnamento di una figura esperta – un tutor – nelle area artistiche regia o drammaturgia per sviluppare al meglio il proprio progetto e un sostegno distributivo con 2 debutti e 6 repliche.

La novità del 2018: grazie al partenariato con Campo Teatrale la Fondazione offre alla compagnia vincitrice 2 settimane di residenza presso la loro sede a Milano.

Il bando si rivolge a giovani compagnie teatrali professioniste con sede legale in Svizzera o in Lombardia, formalmente costituite o rappresentate da associazioni che ne abbiano i requisiti, nonché alle compagnie emergenti e/o indipendenti svizzere senza limite di età, e alle compagnie lombarde, di cui tutti gli attori in scena non abbiano superato i 35 anni di età alla data del 31 dicembre 2018.

Per partecipare al bando occorre iscriversi attraverso il modulo presente sul sito fondazioneteatro.ch entro e non oltre il 30 marzo 2018.

Alla chiusura del bando tutti i progetti pervenuti saranno valutati da una commissione che sceglierà i 5 progetti finalisti da sottoporre alla Giuria composta da Carmelo Rifici, (presidente) direttore artistico di LuganoInScena e direttore della Scuola del Piccolo Teatro di Milano; Claudio Chiapparino, direttore Divisione eventi e congressi del Dicastero Cultura, Sport ed Eventi del Comune di Lugano; Giorgio Thoeni, giornalista e critico teatrale; Paola Tripoli, direttrice artistica del FIT Festival Internazionale del Teatro di Lugano; Francesca Garolla, dramaturg e autrice, collaboratrice alla direzione artistica del Teatro-i di Milano.

Il bando testinscena 2018 è ideato, gestito, realizzato e sostenuto dalla Fondazione Claudia Lombardi per il teatro e dai suoi partner tecnici: Cryms Sagl, Cronoparty SA, Manfid SA, Studio progettazione grafica Ray Knobel.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Lugano il 29 maggio 2018

Potrebbe interessarti anche: