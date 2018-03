Urban Nature, diamo spazio alla biodiversità in città

Posted by IN DIES

Il primo incontro oggi a Catania all’Istituto “G.B. Vaccarini”

Insieme alle città crescono anche la biodiversità urbana e periurbana. In questo modo non solo aumentano le opportunità di scoprire aspetti sconosciuti, curiosi e divertenti, legati alla natura, della propria quotidianità ma si moltiplicano le occasioni di arricchimento culturale e le opportunità di sviluppare nuove modalità di convivenza con l’ambiente che ci circonda.

La natura nelle città torna protagonista grazie alla campagna Urban Nature del WWF che nella sua prima edizione ha registrato una grande partecipazione, con più di 100 iniziative gratuite in molte città italiane. Con visite guidate divertenti e originali e “cacce al tesoro” alla ricerca di specie animali e vegetali, grazie all’app sviluppata dal progetto europeo CSMON-LIFE, è stato possibile apprendere il valore della biodiversità che quotidianamente abita i nostri territori.

Oggi URBAN NATURE rilancia e si rivolge in modo special ai giovani, promuovendo partecipazione e coinvolgimento attraverso 2 videocontest: uno dedicato a studenti e docenti delle Scuole superiori di tutta Italia e il secondo per videomaker e appassionati.

Partecipare è facile, basta realizzare uno spot o un breve video che abbia al centro la natura in città, la nostra percezione o rapporto con la biodiversità e le pratiche di cura della natura che rendono i nostri ambienti urbani più resilienti.

Tutti i video e gli spot finalisti e vincitori saranno valorizzati dal WWF Italia e diffusi nella promozione della Campagna Urban Nature, diventando protagonisti della seconda edizione dell’evento Urban Nature che si terrà in tutta Italia il 30 settembre 2018. Per il video-contest dedicato alle Scuole Superiori si invitano anche le classi a documentare uno spazio urbano naturale (o da riqualificare) scelto al fine di rendere le scuole “custodi” di tale area nel tempo. Per i vincitori sono previsti tre premi importanti in buoni spesa per la scuola.

Un ciclo di incontri nelle Scuole in partenza nel mese di marzo, realizzati in collaborazione con gli esperti del WWF, di ANMS (Associazione Nazionale Musei Scientifici), del progetto europeo CSMON-LIFE e dell’Arma dei Carabinieri, saranno da supporto all’iniziativa per approfondire l’importanza della biodiversità delle nostre città e iniziare a descrivere le possibili fasi attuative ideate dai giovani per riappropriarsi di una zona urbana del territorio. Il tour di incontri comincia oggi (sabato 10 marzo) a Catania presso l’Istituto “G.B. Vaccarini” e proseguirà a Roma, Genova, Vicenza, Napoli, Salerno, Ascoli Piceno e Milano.