Lo stress è contagioso

Lo stress è contagioso. Lo ha affermato un nuovo studio, fatto su dei topi, il quale ha anche dimostrato che lo stress altera il cervello a livello cellulare.

“I cambiamenti del cervello associati allo stress sono alla base di molte malattie mentali tra cui il disturbo da stress post-traumatico, i disturbi d’ansia e la depressione. “Studi recenti indicano che lo stress e le emozioni possono essere ‘contagiose’. Non è noto se questo abbia conseguenze durature sul cervello “, ha detto Jaideep Bains, professore, fisiologia e farmacologia all’Università di Calgary, in Canada.

Per lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Neuroscience, il team di Bains, all’Hotchkiss Brain Institute (HBI) della Cumming School of Medicine, ha studiato gli effetti dello stress in coppie di topi maschi e femmine.

Per giungere alle loro conclusioni, i ricercatori hanno rimosso un topo da ogni coppia e lo hanno esposto a un leggero stress. Hanno poi esaminato in ciascun topo le risposte di una specifica popolazione di cellule, nel nucleo paraventricolare (PVN), in relazione all’ormone di rilascio della corticotropina (CRH) che controlla la risposta del cervello allo stress.

E’ emerso che le reti nel cervello sia del topo stressato che del partner erano alterate allo stesso modo.

Il team ha scoperto che l’attivazione dei neuroni CRH causa il rilascio di un segnale chimico, un “feromone di allarme”, dal topo stressato che avverte il partner.

Il partner che rileva il segnale può a sua volta avvisare altri membri del gruppo.

Questa propagazione dei segnali di stress rivela un meccanismo chiave per la trasmissione di informazioni che possono essere critiche nelle reti sociali, in varie specie, forse anche in quella umana.

“Comunichiamo prontamente il nostro stress agli altri, a volte senza nemmeno saperlo. Ci sono anche prove che alcuni sintomi di stress possono persistere nella famiglia e nelle persone care degli individui che soffrono di disturbo da stress post-traumatico, ha notato Bains.

Lo stress, dunque, può innescare cambiamenti duraturi nei circuiti neuronali e nelle sinapsi cerebrali e le conseguenze comportamentali e ormonali dello stress possono anche essere trasmesse agli altri.

