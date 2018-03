Di cosa parlano le donne sul web per l’8 marzo?

Il web è un ottimo punto di osservazione sulle tendenze culturali e sociali in atto: i trend di ricerca su Google e di discussione sui social sono spesso una buona rappresentazione di come le persone vivano, pensino o giochino.

Lovelab, azienda italiana che produce cosmetici per la coppia e sex toys, ha quindi promosso una ricerca per capire cosa le donne parlino e su cosa si informino in vista dell’8 marzo, utilizzando sia i trend di ricerca su Google che quelli sulle discussioni sui social e dei post sui blog al femminile. Monitorando così oltre 2000 discussioni che fossero in qualche modo legate all’8 marzo.

Innanzitutto non è vero che questa data sia diventata solo una occasione commerciale: il 53% delle discussioni ha infatti riguardato temi legati alla storia delle donne oppure riguardanti articoli e post sui diritti delle donne o su eventi legati. Insomma, sono molte le donne che in questa occasione vogliono informarsi e ne discutono. Il 41% tocca poi argomenti concernenti a serate ed eventi “disimpegnati”, guardando all’8 marzo sopratutto come una occasione di socializzazione tra amiche. Vi sono poi argomenti minori, ma tra questi occupa un 3% anche il sesso, spesso in tono giocoso.

Proprio per festeggiare le donne e la loro libertà, Lovelab ha annunciato che l’8 marzo, e solo l’8 marzo, tutti coloro che acquisteranno sul proprio e-commerce www.yourlovelab.com utilizzando il codice LOVE8MARZO, potranno avere uno sconto del 50% su tutti gli articoli. Compresi anche quelli per uomo, affinché possano anche loro contribuire a rendere speciale questa giornata per le proprie partner 🙂

