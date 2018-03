Le donne sopra i 35 anni cercano un partner più giovane

Le coppie dove la donna è più giovane sono in aumento: dal 14% del 2015 si è passati al 21% del 2018. A metterlo in evidenza è CougarItalia.com, il primo portale in Italia a specializzarsi nel promuovere incontri tra donne più grandi e uomini più giovani.

«In generale queste coppie sono più stabili e durano di più nel tempo» commenta Alex Fantini, fondatore di CougarItalia.com.

Secondo CougarItalia.com, infatti, il 40% delle coppie formate negli ultimi 5 anni ancora insieme nel 2018 è formata proprio da una donna più grande e da un uomo più giovane.

Delle «coppie stabili», solo il 33% segue invece il modello più tradizionale in cui l’uomo è più grande della donna ed il 27% il modello in cui i partner sono coetanei o hanno o al massimo un anno di differenza.

«Nel 78% delle coppie dove la donna è più grande di oltre un anno, la differenza di età non supera gli 8 anni» osservano gli analisti di CougarItalia.com. Mentre il 15% dei casi riguarda differenze di età comprese tra i 10 ed i 15 anni.

«Il 76% delle donne che hanno un partner più giovane ha più di 35 anni» aggiunge Alex Fantini. E in Italia, mette infine in evidenza il portale CougarItalia.com, le donne Cougar sopra i 35 anni disposte a rimettersi in gioco e a riscoprirsi ancora in cerca di qualcosa di speciale sono ben 2 milioni.

