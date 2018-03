La Festa del Papà è sempre più trend sui social

La Festa del Papà sembra essere diventata di moda, o quanto meno negli ultimi 3 anni le ricerche e le condizioni sui social riguardanti la Festa sono aumentate del 22%. E anche nel 2018 sembra che la tendenza alla crescita sia sempre più evidente, in particolare tra gli under 30. Ma cosa cercano o condividono di preciso gli italiani? Al primo posto per il 35% i classici “lavoretti”, probabilmente per i più piccoli e le scuole, al secondo posto per il 25% “frasi originali”, da parte di chi forse se la vuole cavare con poco. Per il resto idee regalo, tra le quali spicca gli eterni “portachiavi” per il 18%, cravatte per il 12%. (Dati 2015/2018 di Google e SEMrush rielaborati da Buyitalianstyle).

buyitalianstyle.com, proprio per i Papà ha dedicato un ampio spazio, pieno di idee originali. Insomma, se sui social e sul web la Festa del Papà sembra essere diventata trendy, si continua a preferire una certa tradizione, sopratutto nelle scelte dei regali. Ma per dare idee nuove, simpatiche e creative per la Festa del Papà,

C’è spazio per i “classici” come portachiavi e cravatte, ma anche per magliette con dedica, accessori, bracciali personalizzati in acciaio con dedica, tazze, cuscini. E per la linea in pelle anche portafogli, ferma-soldi, portamonete e molto altro.

“ La Festa del Papà è anche la festa di buyitalianstyle.com: prodotti simpatici, di qualità, di giusto prezzo. Perfetti proprio per i nostri Papà, perché piani di gioia e di affetto.” – hanno dichiarato Maria e Michela Lombardi.

