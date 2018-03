Gli italiani e il tempo libero

Una ricerca di David Lloyd Clubs, il gruppo leader europeo in ambito fitness che ha appena aperto il primo club in Italia, rivela che sono ancora le donne a farsi carico dell’agenda di famiglia. Gli uomini preferiscono la TV.

La ricerca è stata affidata all’istituto di ricerca One Poll uno studio per indagare come gli italiani trascorrono il proprio tempo libero in famiglia.

Gli uomini non solo trascorrono meno tempo in famiglia delle donne – il 41% delle donne afferma di dedicare alla famiglia più di 31 ore settimanali, contro il 34% degli uomini – ma oltretutto non si impegnano nemmeno particolarmente, trascorrendolo spesso e volentieri davanti al televisore (32%). Le donne invece prediligono sempre la casa, ma organizzando attività sempre nuove che coinvolgono tutti i membri (34%) e si fanno carico di riempire l’agenda famigliare con le più svariate iniziative.

Se per il 53% degli uomini è una questione di mancanza di tempo, per le donne (44%) influiscono invece le ragioni economiche. Il budget mensile destinato alla soddisfazione di qualche sfizio durante il tempo libero conferma la maggior attenzione delle donne al risparmio: nella maggior parte dei casi (28%) spendono tra i 51 Euro e i 100 Euro, mentre gli uomini (24%) alza di molto la soglia della spesa, dichiarando una cifra che va dai 151 Euro ai 200 Euro.

