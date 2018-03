Tokyo, fioritura dei ciliegi, ecco i parchi più belli

Tokyo si prepara ad accogliere la primavera con la spettacolare fioritura dei ciliegi, l’hanami, uno degli eventi più attesi dell’anno nonché simbolo della tradizione giapponese. Il rito dell’hanami (letteralmente “ammirare i fiori”) appartiene da sempre alla cultura giapponese e consiste nel contemplare questa suggestiva fioritura con amici e parenti, riuniti a bere e mangiare sotto gli alberi in fiore. Il periodo ideale per ammirare la bellissima fioritura dei ciliegi (sakura in giapponese) va da fine marzo ad inizio aprile. In Giappone e a Tokyo si può seguire il ritmo della fioritura tramite i notiziari TV e le previsioni meteo, ma ecco, invece, quali sono i luoghi più belli e suggestivi della capitale nipponica per vivere appieno la straordinaria atmosfera di festa che si colora di rosa.

Si comincia dal Showa Kinen Park, un parco che ospita più di millecinquecento alberi di ciliegio e numerosi altri fiori, tra cui i tulipani, che sbocciano a metà aprile, il parco è il luogo ideale per gli amanti della fotografia; lo Shinjuku Gyoen National Garden, che si trova nel cuore di Tokyo, un parco grandioso dove godere l’hanami in piena serenità e in perfetta armonia con la natura, qui è possibile ammirare la fioritura anche dopo l’alta stagione; al Nakameguro, lungo il fiume Meguro, dove con il calar del sole gli alberi vengono illuminati e i ciliegi creano giochi di luce davvero imperdibili che si riflettono sulle acque del fiume, qui a fine fioritura i petali caduti nell’acqua dipingono il fiume di rosa, uno spettacolo davvero indimenticabile! Il Yanaka Reien Cemetery, che ospita anche la tomba del 15° shogun Tokugawa, è un luogo tranquillo dove fare una piacevole passeggiata sotto gli alberi in fiore, mentre il Chidori-ga-fuchi è il canale che circonda il palazzo imperiale ed è uno dei luoghi più conosciuti dove celebrare l’hanami, qui si può godere della fioritura sia a terra sia noleggiando una barca. Per finire, il Sumida Park, il parco più amato dai giapponesi fin dal periodo Edo, consente di godere particolarmente lo spettacolo dell’hanami. Sempre nella zona del Sumida Park, un altro modo di vivere l’hanami è fare una crociera sul fiume, soprattutto la sera, le luci di TOKYO SKYTREE® e lo yakatabune (tradizionale imbarcazione giapponese) regalano forti emozioni.

Fra gli eventi suggeriti da Tokyo per non perdere la magia di questo momento vi è anche il Sakura Festival, dedicato all’arte, alla musica e alla tradizionale cultura culinaria giapponese che avrà luogo a Nihombashi dal 16 marzo al 15 aprile.

