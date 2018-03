Primo ciak per “The dog Christmas”

Sono appena iniziate a Montecarlo le riprese di “The Dog of Christmas”, film di genere comedy family di Natale, prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico Pinocci reduce dall’assegnazione del TMT Entertainment Award come “miglior società di produzione e distribuzione cinematografica per il 2017 nel regno unito”, per aver raggiunto una importante crescita sviluppando il proprio business in ambito internazionale. Il gruppo, si legge nell’house organ del Premio, dal 2015 ha lanciato i suoi progetti di produzione realizzando commedie per famiglie con star di Hollywood e, grazie al legame con gli Stati Uniti che vantano un vasto mercato cinematografico, è in grado di supportare una vasta gamma di clienti nel mondo. “Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale, ho focalizzato principalmente la mia attività sulla produzione di film di genere (4 in 30 mesi) – commenta Pinocci – “ricevere un riconoscimento così importante mi rede molto felice e mi incoraggia a procedere nella direzione del processo di sviluppo e degli obbiettivi che mi sono posto, la realizzazione di 6 film l’anno a partire dal 2019” – esprime soddisfatto il produttore romano. L’ultimo lungometraggio, The Dog of Cristmas, ambientato nelle più suggestive location della Costa Azzurra (Montecarlo – Menton – Roquebrune Cap Martin), è scritto da Enrico Pinocci con la collaborazione Francesco Malavenda, diretto da Bret Roberts e ha uno straordinario cast internazionale, Brian Mc Guire, John Savage, James Duval, Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts. Protagonista del film è un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla vigilia delle feste di Natale in una famiglia benestante come regalo dal papà alla moglie ed ai tre figli. Ma la sorpresa non è gradita dal coniuge che detesta i cani. Comincia così una difficile convivenza tra la donna ed Alex, finchè un giorno…

La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di Montecarlo, S.E. Cristiano Gallo, che si è voluto personalmente complimentare per l’intensa attività cinematografica sul territorio. L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con un’anticipazione al festival di Cannes (maggio 2018), e l’anteprima internazionale all’American Film Market (novembre 2018). I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “Daddy don’t Marry Again”, comedy family romance e “Teen Star Academy 2”, family musical che si gireranno tra Costa Azzurra e l’Italia, “Jonny Zumba”, comedy romance che si girerà a Los Angeles e “2 Hearts and 3 Puppies at Christmas ” che si girerà in Costa Azzurra.

Potrebbe interessarti anche: