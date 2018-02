Lighthouse, ancore, nodi e bussole per i gioielli dedicati alla Festa del Papà

Antichi fari, ancore, bussole e nodi, miscelati ad inossidabili accenni rock. Questi, i protagonisti dell’autentica capsule collection di gioielli che il designer Pietro Ferrante propone in occasione della “Festa del Papà 2018”. Soggetti che racchiudono un forte valore simbolico rivisitati in chiave tattoo old school, e non solo, in argento925, bronzo e finitura argento.

Chi è in cerca di un regalo originale e prezioso per il proprio daddy, dunque, quest’anno non avrà che l’imbarazzo della scelta tra cinture-gioiello in pelle con fibbie intercambiabili, anelli e bracciali in leather o metallic, collane, catene per pantaloni, keychain e oggettistica per l’ufficio, come portafoto, posacenere e portapenne.

Pezzi esclusivi, interamente hand-made in Italy, che richiamano ora iconiche lighthouse, perché si sa, i papà sono come fari nella vita dei propri figli, ora ancore simbolo di sicurezza e stabilità, passando per bussole stilizzate, visto che i genitori cercano di orientare i propri ragazzi verso il meglio della vita e nodi, per indicare il legame forte che, sin dalla nascita, si instaura tra le due parti.

Ma all’appello non mancano, gioielli con chitarre elettriche, plettri e dischi in minitura, per i papà più rock e luminosi maxi ring e gemelli (“twins” nel dizionario dell’eclettico stilista) con pietre per quelli più alternativi ed eccentrici.

Insomma, per ogni Papà, il giusto cadeau firmato Pietro Ferrante.

Potrebbe interessarti anche: