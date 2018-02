Terre des Hommes per la prevenzione della violenza di genere

E’ partita la Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Indifesa di Terre des Hommes che sarà attiva con sms solidale fino all’8 marzo.

Lo scopo della Campagna è accendere i riflettori sulla condizione di bambine e ragazze in Italia e nel mondo che non hanno nessun diritto e sono vittime di abusi fin dalla tenera età. In particolare la raccolta fondi di questa edizione servirà a sostenere interventi di prevenzione della violenza e degli stereotipi di genere nelle Scuole superiori italiane, a contrastare il fenomeno della schiavitù domestica delle bambine e delle ragazze in Perù e a combattere le Mutilazioni Genitali Femminili in Mauritania.

Scenario:

Secondo il Dossier Indifesa 2017 in Italia più di due bambini al giorno subiscono abusi e violenze e a livello globale circa 120 milioni di ragazze con meno di vent’anni hanno subito rapporti o altri atti sessuali forzati. Stando inoltre agli ultimi dati Istat, il 5% della popolazione tra i 14 e i 65 anni (pari a 2 milioni di persone) si stima abbia subito atti sessuali contro la propria volontà quando era minorenne, ed il 7,8% erano donne (1,6 milioni di persone). Insomma, ci troviamo davanti ad uno scenario davvero agghiacciante e purtroppo in continua crescita.

