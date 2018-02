Pneumatici e batterie contraffatti: persi nell’UE 2,4 miliardi di EUR l’anno

In base a un nuovo studio dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ogni anno l’UE perde 2,2 miliardi di EUR — pari al 7,5 % di tutte le vendite nel settore degli pneumatici — a causa della contraffazione.

Inoltre, la presenza di batterie contraffatte nel mercato dell’UE costa all’industria legittima 180 milioni di EUR l’anno, pari all’1,8 % delle vendite del settore. Le batterie contraffatte incidono negativamente per lo più sul settore automobilistico, ma sono presenti anche in quello dei telefoni cellulari.

Tali mancate vendite si traducono nella perdita diretta di circa 8 400 posti di lavoro in questi due settori, poiché i legittimi produttori assumono meno personale di quanto avrebbero fatto in assenza di contraffazione.

La perdita totale per le entrate pubbliche a causa della contraffazione di pneumatici e batterie in termini di imposte non riscosse ammonta a 340 milioni di EUR.

Il Direttore esecutivo dell’EUIPO, António Campinos, ha dichiarato:

Auspichiamo che le conclusioni dello studio, che analizza due importanti settori economici dell’UE, aiutino i responsabili politici a trovare delle soluzioni efficaci per combattere la contraffazione. Inoltre, dal momento che pneumatici e batterie contraffatti possono avere pesanti conseguenze sulla sicurezza e sull’ambiente, speriamo anche che lo studio aiuti i consumatori a operare scelte responsabili nell’acquisto di questi articoli fondamentali.

Lo studio di oggi è il dodicesimo di una serie pubblicata dall’EUIPO tramite l’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, in merito all’impatto economico della contraffazione sui settori industriali dell’UE.

Gli studi precedenti di tale serie hanno analizzato i seguenti settori: cosmetici e prodotti per la cura della persona; abbigliamento, calzature e accessori; articoli sportivi; giochi e giocattoli; gioielli e orologi; borse e valigie; industria discografica; alcolici e vini; prodotti farmaceutici; pesticidi e smartphone.

Germania

In Germania, le mancate vendite di pneumatici a causa della contraffazione sono state stimate pari a 261 milioni di EUR, con un ammanco in termini di entrate del 4,2 % per l’industria legittima. La stima delle mancate vendite di batterie a causa della contraffazione è risultata pari a 31 milioni di EUR, con entrate perse per l’1,1 % per l’industria legittima.

Francia

In Francia, le mancate vendite di pneumatici a causa della contraffazione sono state stimate pari a 411 milioni di EUR, con un ammanco in termini di entrate del 7,6 % per l’industria legittima. Per quanto riguarda le batterie, si è stimato che le mancate vendite a causa della contraffazione siano state pari a 27 milioni di EUR, con una perdita di entrate del 2 % per l’industria legittima.

Regno Unito

Nel Regno Unito, le mancate vendite di pneumatici a causa della contraffazione sono state stimate pari a 201 milioni di EUR (146 milioni di GBP), con un ammanco in termini di entrate del 5,5 % per l’industria legittima. Le mancate vendite di batterie a causa della contraffazione sono state stimate pari a 13 milioni di EUR (9 milioni di GBP), con una perdita di entrate dell’1,4 % per l’industria legittima.

Italia

In Italia, le mancate vendite di pneumatici a causa della contraffazione sono state stimate pari a 256 milioni di EUR, con un ammanco in termini di entrate del 5,9 % per l’industria legittima. La stima delle mancate vendite di batterie a causa della contraffazione si è attestata sui 18 milioni di EUR, con entrate perse pari all’1,5 % per l’industria legittima.

Spagna

In Spagna, le mancate vendite di pneumatici a causa della contraffazione sono state stimate pari a 445 milioni di EUR, con entrate mancate pari al 17,6 % per l’industria legittima. Le mancate vendite di batterie a causa della contraffazione sono state valutate nell’ordine di 32 milioni di EUR, con un ammanco in termini di entrate pari al 4,6 % per l’industria legittima.

Polonia

In Polonia, le mancate vendite di pneumatici a causa della contraffazione sono state stimate pari a 74 milioni di EUR (310 milioni di zloty), con entrate perse pari al 6,6 % per l’industria legittima. La stima delle mancate vendite di batterie a causa della contraffazione si è attestata sui 6 milioni di EUR (25 milioni di zloty), con un ammanco in termini di entrate pari all’1,7 % per l’industria legittima.

La produzione di pneumatici, oggetto della presente analisi, comprende pneumatici per veicoli (automobili, motociclette ecc.), apparecchiature, mobili e altri usi, camere d’aria di pneumatici, battistrada, protettori per pneumatici (flaps) ecc. nonché la ricostruzione e la rigenerazione di pneumatici. Le batterie, nella presente analisi, comprendono le pile elettriche nonché le batterie piombo-acido, NiCd, NiMH, al litio, a celle a secco e a celle umide.

