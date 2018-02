Carpooling aziendale, condividendo l’auto si risparmiano 1.800 euro l’anno

Meno stress, più chiacchiere con i colleghi e qualche risparmio da parte per realizzare un sogno nel cassetto o ciò che più vi piace: è questo il segreto del carpooling aziendale, ovvero la pratica che permette di condividere l’auto con colleghi o dipendenti di aziende limitrofe nel tragitto casa lavoro, che piace sempre di più agli italiani.

Ad utilizzarlo sono infatti 140.000 lavoratori in tutto il Paese come rivela Jojob, il principale operatore di carpooling aziendale in Italia che tramite piattaforma web e app su smartphone permette di certificare la condivisione dell’auto.

Un’alternativa di trasporto che nel 2017 ha permesso di non emettere in atmosfera 222.835 Kg di CO2 e risparmiare fino a 1.800 euro a persona*.

Un automobilista che viaggia da solo infatti normalmente, spende fino a 5,54 € al giorno per percorrere 27,7 km in auto, la tratta media che viene percorsa dai carpooler per un viaggio. Con il carpooling e la suddivisione dei costi nel 2017 un jojobber ha risparmiato, considerando l’equipaggio medio calcolato da Jojob di 2,3 persone, 3,14 € a tratta, e quindi 6,28 € al giorno, calcolando anche il ritorno. Il che, ipotizzando un utilizzo costante del carpooling per 220 giorni lavorativi, ha portato ad un risparmio di 1.381,6 € nell’anno. I più virtuosi, che hanno percorso la tratta media con 4 persone a bordo della propria auto (autista incluso) sono arrivati a risparmiare fino a 1.821,6 € l’anno.

Un bel gruzzolo da mettere da parte e da investire in viaggi, attività, nuove esperienze: in cosa vi piacerebbe spenderli? Se non avete ancora pensato a cosa potreste fare con 1.800 euro,Jojob vi suggerisce alcune idee per valorizzare al meglio la somma risparmiata grazie alla condivisione della macchina, per regalarvi un premio speciale tutto per voi.

* I dati del risparmio sono stati calcolati a partire dal costo medio per ogni km percorso senza carpooling che è pari a 0,20€ (costo scelto come standard, ricavato da tabelle ACI, che tiene conto del carburante e dell’usura del veicolo).

Potrebbe interessarti anche: