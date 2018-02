Sci Alpino: 41° GranPremio Giovanissimi

Ci stiamo avvicinando veloci come in uno “slalom gigante” all’attesissima Finale Nazionale del 41°GranPremio Giovanissimi, che avrà luogo nella perla d’Abruzzo, Roccaraso, dal 23 al 25 marzo prossimi. Manca poco più di un mese dunque per questo attesissimo evento, ovvero l’appuntamento conclusivo del circuito agonistico giovanile (cuccioli e baby) più apprezzato e sentito del panorama dello sci giovanile italiano e organizzato da AMSI – Associazione Maestri Sci Italiani.

Nelle prossime settimane certamente l’attesa insieme all’adrenalina continueranno a salire per tutti i bambini nati dal 2006 al 2009 iscritti (ma anche per i tanti genitori e accompagnatori) e parliamo dei 1.680 dello Sci Alpino, alcuni dei quali già qualificati e altri che stanno rincorrendo il sogno nelle ultime prove regionali in calendario. Senza dimenticare anche i bimbi che partecipano alle discipline dello Sci Nordico e dello Snowboard, che normalmente sono intorno a 200.

