Primo appuntamento, quanto conta la macchina?

Lui, lei e… l’auto. Ogni storia d’amore inizia con un primo appuntamento, e ogni primo appuntamento che si rispetti prevede una serie di rituali che vedono inevitabilmente coinvolta una vettura: andare a prendere, riportare a casa o semplicemente riaccompagnare alla macchina la partner, rompere il ghiaccio con le prime domande per conoscersi e magari scambiarsi anche il primo bacio…

Arexons, in qualità di leader a livello europeo di prodotti e soluzioni per la cura dell’auto, ha pensato di indagare, per scoprire di più sul ruolo della macchina al primo incontro.

Per il 40% degli intervistati è piuttosto importante presentarsi alla prima uscita con una bella auto per dimostrare da subito di avere stile (42% uomini, 35% donne), mentre per oltre la metà (55%, di cui 65% donne e 45% uomini) è solamente un mezzo di locomozione e non di valutazione delle persone.

Il 41% degli italiani si prepara alla prima uscita con un lavaggio veloce alla carrozzeria e un’aspirata ai tappetini, accorgimenti ritenuti sufficienti per la propria auto (di cui 49% uomini, 32% donne): ma attenzione, il livello di presentabilità è strettamente soggettivo!

Il fatto che la maggioranza degli uomini (79%) preferisca passare a prendere la compagna, dimostra che siamo ancora in parte legati alle buone tradizioni. Dall’altro lato del cielo, invece, sembra prevalere la voglia di indipendenza, con meno della metà (46%) delle donne che apprezza questa gentil pratica, a favore (54%) del trovarsi direttamente nel luogo in cui si ha l’appuntamento (su questo, gli uomini restano scettici – 19%).

