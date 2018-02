Resta con le natiche incollato al WC

E’ accaduto in Belgio. Mattéo, un bambino di 7 anni, è rimasto vittima di uno scherzo discutibile e doloroso nei bagni di un ristorante. Il bimbo è stato ferito, traumatizzato e ha assunto antibiotici per 10 giorni.

Il bambino era appena andato nei servizi igienici del ristorante Quick a Châtelineau (BE), quando si è ritrovato con le natiche incollate sul sedile del water

Per riuscire a staccarsi dalla sua posizione, ha dovuto essere tirato con una tale forza che un pezzo della sua pelle si è staccata.

Il piccolo “ha sofferto fisicamente, ha urlato di dolore e ha dovuto assumere antibiotici per 10 giorni. Non voleva più sedersi e mandarlo in bagno era un vero calvario”, ha raccontato la madre del bambino, Allison, ai giornali locali.

Non si sa ancora chi abbia messo il materiale appiccicoso sul bagno del ristorante belga.

Il fatto è accaduto il 17 gennaio scorso.

Un’indagine è in corso.

