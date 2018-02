Anelli floreali e bracciali strong dai cordini giallo mimosa

Non solo mimose per la “Giornata Internazionale della Donna 2018”. Per rendere omaggio all’altra metà del cielo, l’eclettico designer Pietro Ferrante quest’anno ha infatti dato forma a una capsule di gioielli rock ed originali, interamente hand-made in Italy, pensata per donne tenaci, trendy e sicure di sé. Un regalo strong, che duri nel tempo e non inaridisca dopo qualche giorno. Come i bracciali dai cordini gialli che richiamano la tinta degli iconici fiori simbolo dell’8 marzo, impreziositi ora da una mongolfiera dallo stile retrò, che racchiude l’augurio di volare sempre più in alto in piena libertà, ora da un catenaccio stilizzato, in grado di proteggere saldamente i nostri valori, i sogni e le idee in cui crediamo. Guest: ciondoli curati nei minimi dettagli declinati in argento e in bronzo.

Ma all’appello non mancano veri e propri cadeau floreali, seppur sui generis, dedicati alle tradizionaliste. Come l’anello a fascia sottile in bronzo: un materiale resistente, eterno e luminosissimo, costellato da tante roselline in 3d, o il maxi ring in argento novecentoventicinque che strizza l’occhio ai fiori d’ibisco, simbolo di bellezza, pazienza e lealtà.

Gioielli iper femminili e stylish, da indossare da mattina a sera con ogni outfit.

